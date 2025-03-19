نفت المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية اليوم الأربعاء “حجب تفاصيل إنفاق ميزانية 2025،” ووصفت ما تداولته وسائل إعلام أمس الثلاثاء بشأن إسقاطها بند الإنفاق من موقعها الرسمي “بالمعلومات غير الدقيقة.”



وردّت المديرية سقوط البند من الموقع إلى “عطل فني تم التغلب عليه.” مشيرة إلى أن صياغة هذه المعلومات في وسائل الإعلام “تمت على نحو يوحي للقارئ أن هناك قرارا متعمدا من المديرية العامة.”



وأكدت المديرية أنه “لم يتم مطلقا اتخاذ قرار بحجب معطيات ميزانية 2025 والتفكير فيه ليس واردا بالمرة. حيث تعتبر الشفافية في التعاطي مع الشأن العام هي القاسم المشترك لجميع الإصلاحات التي نقوم بها.”



وأوضحت أن المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جداول العمليات المالية للدولة والتي يتم نشرها بشكل دوري على موقع الخزينة، على الرغم من أن هذا البند يعطي صورة آنية عن الإنفاق.



ولاحظت وسائل إعلام محلي أمس الثلاثاء عدم وجود بند تفاصيل إنفاق الميزانية على موقع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية وهو ما أرجعته إلى “حجبها” من طرف المديرية.