زار السياسي الموريتاني موسى فال المكلف بتنسيق الحوار الوطني المرتقب، اليوم الأربعاء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، في خطوة وصفها المنسق “بالمهيئة للحوار”.

وفي سياق حديثه عن الزيارة قال المنسق إن المراد منها هو ” الوقوف على رؤية الحزب ومايتوقعه من نتائج الحوار والشكل الذي ينبغي أن يؤول إليه البلد في مرحلة مابعد الحوار”.

كما تشمل معرفة “التصورات المتعلقة بمنهجية الحوار وطبيعة الأطراف المشاركة ومراحله ومنتدياته وورشاته ، وآلية المتابعة والتنفيذ”.

واستعرض الحزب نقاطا وصفها “بالضمانات والممهدات، التي تضمن نجاح الحوار”.

وهي حسب بيان الحزب “اطلاق سجناء الرأي، ترخيص الاحزاب قيد التأسيس، بلورة محاور الحوار في هذه المرحلة، تحديد آلية الاشراف أو جهته والفترة المحددة لبلورة المخرجات، وجود جهة واضحة ومحددة الصلاحيات لمتابعة تنفيذ المخرجات”.

وأكد رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيد المختار، انفتاح الحزب على الحوار نظرا “لوجود إشكالات وطنية كبرى تحتاج حوارا جادا”.