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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الوزير الأول يلزم بمحاربة الآفات التي قد تعصف بمستقبل الشباب

مريم المنيربواسطة

ألزم الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، أمس الثلاثاء، اللجنة المكلفة بمتابعة البرنامج الوطني لحماية الشباب في موريتانيا، بضرورة تنسيق الجهود لمحاربة الآفات التي قد تعصف بمستقبل الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللجنة قدمت فيه اللجنة الفنية المكونة من مختلف القطاعات المعنية تقريرا استعرض المكونات الأساسية للبرنامج والإجراءات الكفيلة بتنفيذها وأدوار القطاعات المشاركة في كل مكونة.

ووجه الوزير الأول القطاع المكلف بالتنسيق إلى أخذ الملاحظات التي وردت على التقرير بعين الاعتبار، مؤكدا على ضرورة “تنسيق الجهود لتقديم عمل ملموس على أرض الواقع”.

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موري نت
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