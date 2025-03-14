اختتمت أمس في العاصمة النيجيرية أبوجا الدورة 43 لقادة أركان حيوش بلدان الأعضاء في المحموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وفي البيان الختامي للاجتماع، أكد قادة أركان الجيوش، التزام دول الأعضاء بتعزيز تعاونها في مواجهة التهديدات المشتركة، كالإرهاب، والنزاعات الداخلية، والجريمة العابرة للحدود.

وخلال الاجتماع الذي بدأ في 11 مارس الجاري، وضع قادة جيوش الايكواس، أسس استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة غرب إفريقيا.

وسلط قائد أركان جيش نيجيريا الجنرال كريستوفر موسى، الضوء على الدروس الرئيسية المستخلصة من هذا الاجتماع، مشيراً إلى أنه أسهم في تحديد الثغرات والمشاكل.

وقال موسى: “خلال محادثاتنا، أبرزنا الثغرات الأمنية الحرجة التي تواجه منطقتنا، وأكدنا عزمنا على مواجهتها معاً”.

وشدد على أن الأهم هو وجود القناعة المشتركة بضرورة اتخاذ إجراءات منسقة، رغم تحفظ بعض دول الأعضاء، حسب تعبيره.

وتسعى الإيكواس، إلى تعزيز قدرات الجيوش في دول الاعضاء وتعزيز التنسيق بين قوات الأمن في المنطقة.