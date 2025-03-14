اعترضت البحرية السنغالية ظهر اليوم الجمعة، قاربا كان يقل 300 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل مدينة “جوال” على بعد حوالي 100 كلم جنوب العاصمة داكار.

وقال مراسل صحراء ميديا في السنغال، إن المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المراسل، أن السلطات قررت نقلهم إلى مقر الدرك بالمدينة، على أن تفتح تحقيقا في الموضوع.

وكانت السلطات السنغالية قد أ علنت العام الماضي، تشديد سياساتها تجاه الهجرة غير النظامية.

وخلال زيارة له إلى مدينة انبور بعد مأساة غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين غير النظاميين، قبل أشهر، قال الرئيس السنغالي بشيرو حوماي فاي، إن السلطات ستضرب بيد من حديد من وصفهم بباعة الوهم، الذي يحملون الشباب على ركوب أمواج المحيط الأطلسي للوصول الى السواحل الأوربية.

وتعد السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية، للمهاجرين الأفارقة، نحو السواحل الأوروبية، وخاصة جزر الكناري الإسبانية.

وتشير إخصائيات، إلى وفاة الآلاف أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي، فيما وصل أكثر من 22 ألف مهاجر غير نظامي إلى جزر الكناري خلال عام 2024.