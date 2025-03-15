صادرت فرق الجمارك في مدينة ازويرات كمية تقدر بـ 1283.27 غرامًا من الذهب كانت بحوزة أحد الأشخاص أثناء محاولته تهريبها إلى السوق السوداء.

وقالت الجمارك في منشور على صفحتها في الفيسبوك، إن هذه العملية جاءت العملية إثر جهود ميدانية قام بها ضابط الفرق وأفراد مكتب الجمارك، في إطار “مكافحة تهريب المعادن الثمينة والتداول غير المشروع لها خارج الدورة الاقتصادية الرسمية”.

وأضافت أنها مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لتداول الذهب في البلاد.

وأشارت الجمارك إلى أن هذه المصادرة تأتي في سياق دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تنظيم قطاع التنقيب التقليدي.

ولفتت إلى أنه تم فتح مراكز رسمية لشراء الذهب وتوفير السيولة للمنقبين في مواقع قريبة من أماكن نشاطهم، بهدف تعزيز أمنهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

وخلصت إلى القول: “باشرت الجمارك تحرير المحضر القانوني واستكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، في إطار سعيها الدائم إلى فرض الرقابة على تجارة المعادن الثمينة ومحاربة التهريب”.