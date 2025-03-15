أعلنت الإدارة الأميركية أنها بصدد الانتهاء من صياغة قرار يشمل حظرًا جديدًا للسفر إلى الولايات المتحدة، يطال مواطني 43 دولة، من بينها موريتانيا.

الحظر الجديد سيكون أوسع نطاقًا من القرارات التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب بين 2017 و2021.

ويشمل القرار ثلاث قوائم: “الحمراء”، و”البرتقالية”، و”الصفراء”.

ففيما يتعلق بالقائمة الحمراء، سيتم منع دخول مواطني 11 دولة بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، من بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، والصومال.

أما “القائمة البرتقالية”، فستشمل دولًا مثل روسيا وباكستان، حيث سيتم فرض قيود على السفر، مع السماح لبعض الفئات مثل رجال الأعمال بالدخول، مع إجراء مقابلات شخصية للحصول على التأشيرات.

بالنسبة للقائمة “الصفراء”، تضم 22 دولة، من بينها موريتانيا، التي ستُمنح مهلة 60 يومًا لتصحيح الثغرات في القيود المفروضة عليها، والتي تشمل فشلًا في تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة أو الإجراءات الأمنية غير الكافية في إصدار جوازات السفر.

ومن المتوقع أن تُعلن وزارة الخارجية الأميركية التفاصيل الكاملة للقائمة الأسبوع المقبل.