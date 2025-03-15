زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الجمعة، القاعدة العسكرية في المرية بولاية آدرار، حوالي 1200 كلم شمال العاصمة نواكشوط.

وتمثل الزيارة عادة درج عليها ولد الغزواني منذ عام 2023 وهي أن يفطر في منتصف شهر رمضان مع القوات المسلحة المقيمة في الثغور.

ويوافق موعد الزيارة السنوية (ليل 15 من رمضان) ذكرى هجوم القاعدة على الجنود الموريتانيين في 2008.

وتدخل الزيارة حسب المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية في إطار “متابعة الرئيس لأحوال القوات المسلحة الوطنية”.

كما ألقى المستشار برئاسة الجمهورية أحمد ولد النيني، محاضرة بعنوان “الأمن طوق النجاة” تركزت على ثلاثة محاور هي: نعمة الأمن و مكانته؛ والدفاع عن الوطن؛ و ثواب الرباط في سبيل الله”، حسب المكتب الإعلامي.