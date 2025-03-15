نفت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ما نُشر عن رفض المملكة العربية السعودية، لزيادة حصة موريتانيا السنوية من الحجاج.

وجاء نفي الوزارة ردا على خبر نشره موقع إخباري أكد فيه، “رفض السعودية لطلب موريتانيا، الذي يشمل زيادة عدد الحجاج إلى 5000 شخص، عدد السكان وفق آخر إحصاء للسكان والمساكن، ( 2023- 2024).

ونشرت الوزارة توضيحا بهذا الخصوص قالت فيه إن “الحصة السنوية المخصصة لموريتانيا لهذا الموسم تمّ تحديدها في وثيقة الترتيبات الأولية لحج 1446هـ/ 2025م والتي تم تسليمها للبعثة الموريتانية مباشرة بعد نهاية الموسم الماضي كما جرت العادة”.

وأضافت أن “نتيجة إحصاء السكان التي تبرر طلب زيادة الحصة السنوية لحجاج بلادنا تم الإعلان عنها بعد تحديد الحصة السنوية للموسم الحالي”.

وقالت إن “الحكم على رفض الطلب قبل نهاية الموسم سابق لأوانه، وأملنا كبير في الاستجابة له لما تلقينا من تأكيدات على التعامل معه بإيجابية”.