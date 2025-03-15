قدمت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، مساعدات غذائية ومالية، بلغت قيمتها 110 مليون أوقية قديمة، على سكان الرواق في ولاية نواذيبو.

وتأتي المستعدات في إطار “عملية رمضان للعام الهجري 1446، المخصصة لولاية نواذيبو، والتي دأبت الخيرية عليها سنويا”، حسب بيان لها.

وتضمنت المساعدات الغذائية توزيع 2197 سلة غذائية، فيما وزعت نبالغ نقدية على 2032 إماما، و210 مؤذنا، و596 محظرة.

وحسب بيان للشركة فقد ركزت الخيرية، في هذه العملية، “على الأسر المتعففة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومتقاعدي مجموعة سنيم، ومتقاعدي الجيش والحرس والشرطة”.

وشملت كذلك “مرضى تصفية الدم، وأطفال التوحد، والأطفال ذوي الإعاقة المتعددة، واسر التوائم الثلاث، والمتضررين من حريق سوق الخشب الذي حدث مؤخرا في مدينة نواذيبو”.

وتأتي تدخلات خيرية سنيم في إطار مسؤولياتها في المساهمة في محاربة الفقر، ودعم الصحة والتعليم والتنمية المحلية والخدمات الأساسية في المناطق المحيطة بعمليات سنيم، من نواذيبو إلى بئر ام اكرين، حسب البيان.