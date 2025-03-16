أشرف والي لبراكنه، يوم السبت، على افتتاح مجمع حمود الفيلكاوي في بلدية بوحديده، بمقاطعة ألاك، بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية وتنفيذ جمعية اليد العليا في موريتانيا.

يتكوّن المجمع من مدرسة ابتدائية، مدرسة ثانوية، مستوصف، مسجد، سكن للإمام، مركز مهني للخياطة، مخبز، وبقالة، ليشكل بذلك منشأة تنموية متكاملة تخدم آلاف السكان.

عمدة البلدية أشاد بأهمية المجمع ودوره في تقديم خدمات تعليمية وصحية، معربًا عن شكره للمتبرعين. كما ثمّن رئيس جهة لبراكنه الاستجابة السريعة لتنفيذ المشروع، معلنًا عن خطة لاعتماد المركز المهني لصناعة الزي المدرسي.



من جهته، أكد الأمين العام لجمعية اليد العليا، د. محمد عبد الرحمن ولد الصبار، على الدور البارز للمؤسسات الخيرية الكويتية في دعم الفئات المحتاجة بموريتانيا، مشيدًا بتعاون السلطات في تسهيل تنفيذ المشاريع.

وقد أعطى والي لبراكنه إشارة بدء تشغيل المجمع، بعد قص الشريط الرمزي وتنظيم جولة ميدانية في مرافقه.