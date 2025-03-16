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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير الإسكان ويهدد بفسخ العقود في حال تأخر مراكز صحية في نواكشوط

مريم المنيربواسطة

تفقد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مامودو انيانك، 10 مراكز صحية بنواكشوط يتم ترميمها وبناؤها ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وهدد الوزير القائمين على تنفيذ المراكز باتخاذ “إجراءات اللازمة من توجيه الإنذارات وفسخ العقود”، في حال رصد “أي تأخر في الأشغال ولو كان يوما واحدا”.

وحسب وزارة الإسكان فإن هذه المراكز “ينفذها قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، عبر اتفاقيتي انتداب مع وكالة التنمية الحضرية، والوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع”.

وقال الوزير: “لقد تابعت تقدم الأشغال في المراكز الصحية قيد الإنشاء، وبشكل عام، تسير الأشغال بشكل جيد، وقد أعطيت تعليمات صارمة للحفاظ على هذا النسق”.

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موري نت
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