حذر أئمة ودعاة من دول الغرب الإفريقي، من بينهم إمام مسجد القصر الرئاسي بالسنغال، وعضو رابطة علماء موريتانيا، وخطباء وجامعيون من النيجر وغينيا ونيجيريا، من المغالطات والشائعات المرتبطة بالهجرة في موريتانيا.

وأعلن الأئمة تشبثهم “بسلم وسكينة الروابط بين الشعوب”، محذرين “من الفتنة وخطورة الإنجراف خلف الشائعات و المغالطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية المهاجرين في موريتانيا”.

وطالب القيادي في رابطة أئمة وعلماء ودعاة دول الساحل الشيخ موسى صار، مطالبا المهاجرين بالسعي لتسوية وضعياتهم القانونية لدى الجهات الإدارية والأمنية المختصة، مطالبا في ذات الوقت “باحترام القرارات السيادية للدول”.

كما دعا العلماء و الحكماء في دول الساحل إلى حث الشباب على صون التعايش السلمي.