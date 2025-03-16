قال وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، اليوم الأحد، خلال زيارة تفقد واطلاع لبعض المقاطع الطرقية قيد الإنجاز في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزة، إن طريق “انجاكو وصلت مراحلها الأخيرة”.

وأضاف الوزير أنه “يأمل في أن تتواصل الأشغال بنفس الوتيرة الحالية بعد أن شهد هذا الطريق تأخرا كبيرا في تنفيذ الأشغال”.

وحث الوزير، المشرفين على المشروع على “إتمام الأعمال وفقا لمعايير الجودة المطلوبة قبل بدء موسم الأمطار مشيرا “لما يعود بذلك من فائدة في فك العزلة عن ميناء انجاگو الاستراتيجي”.

وشملت الزيارة المقطعين الأول والثاني من طريق انجاكو، ومقطع إنيمش الذي يربط قناة آفطوط الساحلي بالطريق الوطني.

وتضم بلدية انجاكو التابعة لمقاطعة كرمسين في الجنوب الغربي من ولاية اترارزة، أحد الموانئ المهمة في موريتانيا، ووضع له الحجر الأساس في عام 2016.