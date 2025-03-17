أحبطت السلطات في نيجيريا محاولة لتهريب كمية من الكوكايين، كانت مخبأة في سبحات كانت موجهة الى المملكة العربية السعودية.

وحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في نيجيريا أمس الأحد، فإن كمية من الكوكايين كانت مخفية داخل سبحات صلاة موجهة إلى السعودية، بالإضافة إلى شحنات مخدرات أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوكالة إن عمليات نفذتها مصالحها الأسبوع الماضي أسفرت عن مصادرة كميات مختلفة من المخدرات، بما في ذلك الكوكايين، والترامادول.

وأوضحت الوكالة أن المهربين استخدموا أساليب مبتكرة لإخفاء هذه المواد، مثل إخفائها داخل سبحات الصلاة، وألعاب الطاولة، ونعل الأحذية التقليدية، وملابس النساء.

وكانت كمية الكوكايين التي لم تحدد السلطات قدرها، مخبأة بإحكام داخل حبات سبحات صلاة، في أحد مطارات لاغوس، وتم ضبطها من قبل عملاء وكالة مكافحة المخدرات، في شحنة لدى إحدى شركات الشحن، كانت موجهة للسعودية.

وفي مطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، قبضت السلطات على شخصين، أولاهما سيدة اعتقلت في 8 مارس الجاري، أثناء محاولتها الصعود إلى رحلة متجهة إلى إيطاليا، حيث عُثر في أمتعتها على 190 جرعة من ترامادول بتركيز 225 ملغ، وكمية من القنب، واعترفت السيدة بأنها اشترت هذه المواد بهدف بيعها في إيطاليا.

أما الشخص الثاني، فهو رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، أُلقي القبض عليه في قسم الشحن بذات المطار أثناء محاولته إرسال ملابس تحتوي على 400 جرام من القنب إلى نيويورك.

وأشاد الجنرال محمد بوبا ماروا، المدير العام لوكالة مكافحة المخدرات، بجهود الضباط والعاملين في هذه العمليات، مؤكدًا أهمية النهج المتوازن للوكالة في محاربة المخدرات.