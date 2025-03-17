قُتل تسعة مدنيين وأُصيب آخرون في قصف جوي استهدف سوقًا أسبوعيًا في قرية اجدير، الواقعة قرب الحدود الموريتانية، مساء الأحد، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر إن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية (FAMa) نفذت الهجوم حوالي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى تدمير ثلاثة مركبات مدنية وتحويل السوق إلى رماد.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجيش المالي بشأن الحادث، لكن عمليات القصف الجوي التي تنفذها القوات المالية تقول إنها تستهدف عادة جماعات مسلحة تنشط في المنطقة، في إطار حربها ضد التنظيمات المسلحة.

وشهدت مناطق شمال ووسط مالي تصعيدًا عسكريًا خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات للقوات الحكومية بتنفيذ ضربات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما تنفيه السلطات باستمرار، مؤكدة أنها تستهدف عناصر “إرهابية” فقط.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بين القتلى مواطنون موريتانيون، حيث يشكل السوق نقطة تجمع لسكان القرى الحدودية بين البلدين.