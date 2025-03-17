استقبل وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في الحكومة الموريتانية محمد أحمد ولد محمد الأمين, اليوم الاثنين رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا إدريسا سومباري.

وحسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد بحث الجانبان خلال اللقاء إمكانات تعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المنظمة الدولية.

وأضافت أن مباحثات الجانبين تطرقت أيضا للمجالات الموكلة لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

ورحلت موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة مئات المهاجرين غير النظاميين بعد دخولهم البلاد بطرق غير قانونية، وهو ما قالت الحكومة على لسان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، عنه إنه إجراء عادي تقوم به السلطات حيال المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلد دون تسجيل ودون أوراق سفر، وتمت إعادتهم من المعابر التي دخلوا منها، وما قامت به سلطات بلدانهم دليل على تفهمهم لهذا الإجراء.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن ما يشاع من تضخيم لموضوع الهجرة يعود إلى عدم الاطلاع على ما يجري في البلد، إذ أن موريتانيا موقّعة على اتفاقيات دولية في مجال الهجرة بعضها يعود لستينيات القرن الماضي، وتسمح هذه الاتفاقيات للمهاجرين الشرعيين بالعيش كمواطنين، خاصة من بعض الدول، وموقفها لم يطرأ عليه أي تغيير، بل هناك تحفيزات لطالبي الإقامة.