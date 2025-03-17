لقي منقب عن الذهب مصرعه بعد انهيار بئر للتنقيب في “مقلع بخه” بمنطقة اكليب اندور، بولاية تيرس زمور أقصى شمالي موريتانيا.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، نقلا عن شهود عيان، ومصادر في المنطقة أن منقبا آخر نجا من الانهيار.

وأضافت المصادر أن المنقبين كانا داخل المقلع الذي يبلغ عمقه نحو 20 مترا عندما شعرا بارتجاج مفاجئ، ما دفعهما لمحاولة التسلق إلى السطح، وتمكن أحدهما من النجاة، فيما باغتت الأتربة والصخور المنهارة زميله أثناء محاولته الخروج.

وبحسب نفس المصدر، فقد سارع المنقب الناجي رفقة مجموعة من زملائه إلى محاولة إنقاذ الفقيد، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.