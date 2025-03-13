أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، الإسباني آرتيز لوبيز غاراي، اليوم الخميس، القائمة النهائية المستدعاة لمباراتي التوغو والكونغو الديمقراطية المقبلتين يوم 22 و25 مارس الجاري في إطار تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة في حراسة المرمى:عبد الحمن صار، وممادو ديوب، وبابكر ديوب، وفي خط الدفاع استدعى المدرب الاسباني، خديم دياو، ولمين با، وسعيد إميجن، وسكرانا أمحيميد، ونوح محمد العبد ، وعالي أعبيد، والدمين السالك.

وفي خط الوسط ضمت القائمةمحسن بده، وغوسوما فوفانا، ويعقوب سيدي، وعبد الله محمود، وعمر أنغوم، ومعط ماغاسا، ومحمد الأمين حوبت.

أما خط الهجوم فضمأبوبكاري كويتا، وعمر سيدي بونا، وحمي الطنجي، وبيات لكويري، وبابا أندياغا، وإدريسي تيام، والمامي تتاح، وحمادي أنجاي