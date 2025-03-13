حددت السلطات السعودية يوم 25 مارس الجاري آخرَ موعد لاستكمال إجراءات الحج لهذا العام، وفق ما أكدته اتحادية السياحة في بيان نشرته أمس الأربعاء.



وأوضحت الاتحادية أن الحجاج المسجلين عبر الوكالات السياحية مطالبون بإتمام إجراءاتهم الإدارية والمالية قبل هذا التاريخ، تفاديًا لأي عراقيل قد تحول دون تمكنهم من أداء الفريضة.



وتبلغ الحصة المخصصة لموريتانيا هذا العام 3500 حاج، تشرف الحكومة على 2000 منهم، بينما تُخصص المقاعد المتبقية للوكالات السياحية المعتمدة.



وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاق يحدد تكلفة الحج عبر الوكالات بـ3.600.000 أوقية قديمة.



وقررت الحكومة الموريتانية خفض تكلفة الحج هذا العام بمقدار 111.700 أوقية قديمة مقارنة بالعام الماضي حين بلغت تكلفة الحج 3.711.700.



واشتكى الحجاج الموريتانيون العام الماضي من تردي الخدمات المقدمة لهم، وهو ما أبدت الوزارة استياءها منه للسعودية واتفقت معها على عدم تكراره هذا العام.