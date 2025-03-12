انتخب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحيى، اليوم الأربعاء، عضواً في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعة العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في دورتها الـ14 المنعقدة صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وانتخب الموريتاني ولد يحيى والمغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، ليصبحوا ضمن الأعضاء الأفارقة الـ6 الذين سيمثلون الاتحاد الإفريقي بالاتحاد الدولي، إلى جانب الرئيس موتسيبي المممثل في مكتب “الفيفا” بشكل مباشر.

وضمت الانتخابات 13 مرشحا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادا على ممثلي مناطق “كاف” 6 أو على الناطقين بلغات “كاف” المعتمدة: الفرنسية، والإنكليزية، والعربية، والبرتغالية. علما أن الرئيس موتسيبي سينال عضوية مجلس فيفا تلقائيا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي.

وتنافس في هذه الانتخابات كل من فوزي لقجع، والمصري هاني أبو ريدة، والموريتاني أحمد ولد يحيى، وغبريلا هيما حميدو من النيجر، وعائشة يوهانسن من سيراليون، وليديا نسيكيرا من بوروندي، وماتورين دي تشاكوس من بنين، والجيبوتي سليمان حسن وابيري، وأماجو ملفين بينيك من نيجيريا، وأوغوستين إيمانويل سنغور من السنغال، وأندرو ندانغا كامانغا من زامبيا، وكنيزات إبراهيم من جزر القمر، وياسين إدريس ديالو من كوت ديفوار.

للإشارة، يمثل الاتحاد الإفريقي في مجلس الـ”فيفا” خلال الولاية الحالية كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.