قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، إن تعيين موسى فال منسقا للحوار المرتقب، هو أول خطوة عملية، في سبيل التحضير الحوار.

كلام ولد مولود جاء في إطار حديثه عن الحوارات السابقة، التي وصفها بأنها “محاولات فشلت كلها مع الأسف”، معتبرا أن اختيار منسق هذه المرة هو “أول خطوة عملية في سبيل التحضير للحوار”.

وعرج ولد مولود على “التحديات التي يواجهها البلد”، محذرا من “انفجار يهدد الوحدة الوطنية ربما ينتج عن تراكم تلك التحديات وعدم السعي في تخطيها”.

وكلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قبل أيام السياسي موسى فال بتنسيق الحوار المرتقب.

وذلك بعد دعوة ولد الغزواني أطراف المشهد السياسي في موريتانيا، إلى مأدبة إفطار، في إطار التحضير للحوار.