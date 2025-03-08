أطلقت وزارة الدعوة والإرشاد السعودية، مساء اليوم الجمعة بنواكشوط، بالتعاون مع زارة الشؤون الإسلامية الموريتانية، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الموريتانيين، وبرنامج هدية لتوزيع التمور في موريتانيا.



وتستفيد قرابة خمسة آلاف أسرة موريتانية من برنامج التمور، التي بلغت في هذا الشهر 15 طنا، بينما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين في موريتانيا قرابة ستة آلاف شخص.



يأتي البرنامجان في إطار تنفيذ المملكة عدة برامج منها توزيع سبعمائة من التمور تستفيد منها مائة واثنان دولة، وتوزيع مليون ومائة ألف مصحف تستفيد منه خمسة وأربعين دولة، إضافة إلى إيفاد ستة وأربعين إماما إلى اثنين وعشرين دولة.



وقال السفير السعودي عبد العزيز الرقابي، إن هذه المبادرات إنسانية إغاثية تخدم الإسلام والمسلمين. وتمثل ثمرة من ثمرات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية والمتجددة بين البلدين.



من جانبه ثمّن الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية بيت الله ولد أحمد لسود التعاون المشترك بين وزارته ونظيرتها السعودية، موضحا أن هذه المبادرات تعكس نوعا من التواصل الاجتماعي بين البلدين.