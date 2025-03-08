بدأت فرنسا أمس الجمعة تسليم المنشآت العسكرية والمباني السكنية في حيي “مارشال” و”سانت إكزوبيري”، في ضواحي داكار، في خطوة أولى ضمن عملية انسحاب فرنسا عسكريا، من السنغال.

وقالت السفارة الفرنسية في السنغال، في بيان يوم الجمعة، إن تسليم هذه المنشآت يأتي بعد أول اجتماع للجنة المشتركة السنغالية الفرنسية، في 28 فبراير الماضي.

وتقع هذه المنشآت بالقرب من حديقة “هان”، بالقرب من ميناء داكار، وكانت “جاهزة للتسليم منذ صيف 2024″، وفقًا لما جاء في البيان.

وسيستمر الانسحاب التدريجي للعناصر العسكرية الفرنسية في السنغال، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين، حيث تشير بعض المصادر إلى أن اكتمال الانسحاب من المواقع العسكرية الفرنسية الخمسة المتبقية في السنغال سيكتمل سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان السنغال نيتها إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

وكان الرئيس السنغالي، بشيرو جوماي فاي، أكد في نوفمبر العام الماضي أنه “لن يكون هناك جنود فرنسيون في السنغال”، مشددًا على التزامه بتأكيد استقلال البلاد وتعزيز سيادتها.