قالت وزارة الطاقة والنفط إن الفرق الفنية أكملت اليوم الجمعة 7 مارس تركيب القطع الفنية اللازمة في ميناء نواكشوط لوقف التسريب في حقل آحميم، وغادرت السفينة المتخصصة وعلى متنها الفريق الفني والآليات هذا المساء متجهة إلى موقع الحقل GTA.



وأضافت الوزارة في بيان، أنها فور الإبلاغ عن التسريب في 19 فبراير طلبت من شركة BP اتخاذ كافة التدابير وبأسرع وقت ممكن، للسيطرة على التسرب والحد من آثاره، ومعالجته بشكل نهائي مع الإبلاغ أولا بأول عن تطوراته المحتملة.



وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن تكتم الشركة البريطانية على تسرب في بئر A02 من الحقل الذي يوجدعلى بعد 120 كم من الساحل الموريتاني، محذرة من احتمال وقوع كارثة بيئية.



وتعمل الشركة منذ ذلك الحين على حلول لوقف التسرب، وعبأت فريقاً فنيا لتحضير تنفيذ الحل والإشراف عليه. وفي يوم 26 فبراير، حملت طائرة الشحن آنتونوف لنواكشوط القطع الفنية والمعدات اللازمة التي انطلقت اليوم نحو الحقل بعد انتهاء تركيبها.



وأكد البيان تنسيق السلطات الموريتانية والسنغالية المكثف بالتعاون مع bp لمراقبة المنطقة ومواصلة تقييم وتتبع تأثير التسرب.



ولم تلاحظ الفرق الفنية الموريتانية والسنغالية التي حلقت فوق البحر على متن مروحية أمس الخميس أي موادّ على سطحه.

وتتواصل عمليات إنتاج الغاز من الحقل بشكل طبيعي. حسب البيان، بينما تتواجد البحرية الوطنية في المنطقة بشكل دائم.