Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 6 مارس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا توقف 4 مهاجرين غير شرعيين وتخطط لإنشاء مركز إيواء مؤقت شمال روصو

أحمد كليبواسطة
مهاجرون محتجزون في موريتانيا استعدادا لترحيلهم (صحراء ميديا)
مهاجرون محتجزون في موريتانيا استعدادا لترحيلهم (صحراء ميديا)

أوقفت الشرطة في مدينة انتيكان، جنوبي موريتانيا، اليوم الخميس، سنغالياً ينشط في شبكات التهريب، إلى جانب ثلاثة ماليين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وقال مراسل صحراء ميديا في مدينة روصو، إن الشرطة حجزتهم واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضاف المراسل، أن السلطات ألزمت جميع الناقلين بالمرور عبر نقاط التفتيش التابعة للشرطة في محطات النقل، لضمان تطبيق القوانين والرقابة على حركة التنقل.

وفي خطوة أخرى نحو تنظيم حركة التنقل، اعتمدت السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي ثمانية معابر في ولاية اترارزة، مخصصة للمواطنين الموريتانيين والسنغاليين فقط.

كما تم تصنيف معبري روصو وادجاما كمعابر دولية، تتيح التنقل للمواطنين الموريتانيين والمواطنين من باقي الدول.

من جهة أخرى، كشف مراسل صحراء ميديا عن خطط لفتح مركز للاجئين في الكلم 7 شمال مدينة روصو، بهدف توفير الحماية والدعم للاجئين في المنطقة.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة