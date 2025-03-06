أوقفت الشرطة في مدينة انتيكان، جنوبي موريتانيا، اليوم الخميس، سنغالياً ينشط في شبكات التهريب، إلى جانب ثلاثة ماليين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وقال مراسل صحراء ميديا في مدينة روصو، إن الشرطة حجزتهم واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضاف المراسل، أن السلطات ألزمت جميع الناقلين بالمرور عبر نقاط التفتيش التابعة للشرطة في محطات النقل، لضمان تطبيق القوانين والرقابة على حركة التنقل.

وفي خطوة أخرى نحو تنظيم حركة التنقل، اعتمدت السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي ثمانية معابر في ولاية اترارزة، مخصصة للمواطنين الموريتانيين والسنغاليين فقط.

كما تم تصنيف معبري روصو وادجاما كمعابر دولية، تتيح التنقل للمواطنين الموريتانيين والمواطنين من باقي الدول.

من جهة أخرى، كشف مراسل صحراء ميديا عن خطط لفتح مركز للاجئين في الكلم 7 شمال مدينة روصو، بهدف توفير الحماية والدعم للاجئين في المنطقة.