قال وزير الثقافة الفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن السلطات فككت الأسبوع الماضي، أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين.

وأشار خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء أمس، إلى أن الشبكة تضم موريتانياً، وباكيستانياً، ومالياً، وسنغالياً، بالإضافة إلى مواطن غاني.

وبخصوص التعاون مع أوروبا، نفى الوزير أن تكون موريتانيا جهاز درك للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العلاقات القائمة بين الطرفين، قائمة بالأساس على مكافحة كافة أشكال الهجرة غير النظامية.

وشدد على أن التعاون بينهما ينص على “التزام التام بالكرامة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين”، والتعاطي معهم “بروح من الوفاء بالقانون.”

ونفى الوزير، وجود التزامات، أو اشتراكات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تقضي بالتضييق على المهاجرين غير النظاميين، مؤكدا أن التعاون يقتصر أساسا على مكافة شبكات تهريب البشر.