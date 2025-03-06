تفقّد قائد أركان الدرك الموريتاني اللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطايع، اليوم الخميس، المعبر الحدودي مع السنغال في مدينة روصو واطلع على جهود ضبط أمن الحدود، حسب وكالة الأنباء الموريتانية.



وقاد ولد الطايع، في زيارته الميدانية “للوقوف على التحديات المطروحة على أمن الحدود،” جولةً على متن زوارق تابعة لقطاع الدرك، داخل المياه الإقليمية المحاذية للمعبر، المقابل لشركة معديات موريتانيا، على الحدود السنغالية.



تأتي جولة قائد أركان الدرك بعد أيام من إطلاق موريتانيا منظومة عبور بيومترية في المعابر الحدودية الثنائية، بهدف تسجيل بيانات المسافرين والعابرين للحدود، وربطها بقاعدة بيانات مركزية.



وتشهد المعابر الموريتانية حركيّةً أمنية، زار خلالها قادة بارزون في القطاعات الأمنية عدة معابر حدودية، في وقت تشهد فيه البلاد موجات مهاجرين غير مسبوقة، وقعت موريتانيا اتفاقيات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لمنع وصولهم إلى السواحل الإسبانية.