أطلع وزير الصحة الموريتاني عبد الله ولد ودّيه، الحكومةَ أثناء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على الاختلالات التي تعيق التموين الفعال لسوق الصيدلة الوطنية، وعمل المنشآت الصيدلانية، واقترح إصلاحات في هذا المجال.



ودعا الوزير إلى وضع استراتيجية وطنية للصناعات الدوائية، من بين جملة اقتراحات إصلاحية منها؛ العمل على نظام تموين فعال يعتمد على التحديد الدقيق لاحتياجات البلد، وتعزيز القدرات لعدة مؤسسات في القطاع.



ووعد الوزير خلال استعراضه للوضعية العامة لقطاع الصيدلة أمام مجلس الوزراء، بالحفاظ على الديناميكية الحالية، لبلوغ الأهداف المنشودة من عملية الإصلاح.