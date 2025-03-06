جعقد مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس اجتماعه العادي في القصر الرئاسي، وأجرى عدة تعيينات في قطاعات وزارية ووكالات إدارية مختلفة:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
– مستشارة مكلفة بالتشغيل: ليلى مختار أمبابه، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الحوسبة
المفتشون:
– مفتش مكلف بالشباب: سيدي بوي عثمان، نفس المنصب سابقا
– مفتش مكلف بالتشغيل: محمد ولد المصطفى، حاصل على شهادة المتريز في القانون ومفتش رئيسي للشباب والرياضة
– مفتشة مكلفة بريادة الأعمال والتمويلات الصغرى: اربيه شيخن محمد لغظف، رئيسة مصلحة في مديرية المصادر البشرية سابقا.
– مفتش مكلف بالرياضة: محمد محمود الحسن الحر، مفتش شباب رئيس مصلحة في المندوبية الجهوية لولاية كيديماغا سابقا
– مفتش مكلف بالخدمة المدنية: محمد ولد هاشم حاصل على شهادة الماستر في القانون
الإدارة المركزية
المديرية العامة للشباب
– المديرة العامة المساعدة: خدجة بنت لكويري، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الاحياء
المديرية العامة للتشغيل
– المدير العام المساعد: يال آلاسان آمادو نفس المنصب سابقا.
مديرية سياسات التشغيل والدمج المهني
– المديرة: الون أحمد سالم، المديرة المساعدة في نفس المديرية سابقا
– المديرة المساعدة: فطمة عبد الرحمن اسويد احمد، إطار في نفس المديرية سابقا.
مديرية ترقية ريادة الأعمال والتمويلات الصغرى
– المدير: عبد الله تيام، مدير سياسات التشغيل والدمج المهني سابقا.
– المديرة المساعدة: حاوا كيبي، نفس المنصب سابقا.
مديرية اليد العاملة الأجنبية
– المدير: السالم مصطفى أبيه، مدير ترقية ريادة الأعمال سابقا.
– المدير المساعد: بحام ولد اجيون، إطار في القطاع وحاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق.
مديرية الخدمة المدنية
– المديرة المساعدة: عيشة محمد البشير الجيلي، حاصلة على ماستر في المعلوماتية.
مديرية الدراسات والتخطيط والتعاون
– المديرة المساعدة: مريم احمد باب، حاصلة على شهادة الماستر في الأنظمة الكهربائية.
مديرية نظم المعلومات
– المدير المساعد: عبد الله اوسمان ديوب، نفس المنصب سابقا.
مديرية الشؤون المالية
– المدير المساعد، الشيخ لمام محمد الحسن، نفس المنصب سابقا.
مديرية المصادر البشرية
– المدير المساعد، آلاسان آمادو داف، نفس المنصب سابقا
وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء
الأمانة العامة
– الأمين العام: العقيد إسحاق عبد الله محمود إبراهيم.
الخميس, 6 مارس
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