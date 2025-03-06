جعقد مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس اجتماعه العادي في القصر الرئاسي، وأجرى عدة تعيينات في قطاعات وزارية ووكالات إدارية مختلفة:



‎وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

‎ديوان الوزير

‎– مستشارة مكلفة بالتشغيل: ليلى مختار أمبابه، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الحوسبة

‎المفتشون:

‎– مفتش مكلف بالشباب: سيدي بوي عثمان، نفس المنصب سابقا

‎– مفتش مكلف بالتشغيل: محمد ولد المصطفى، حاصل على شهادة المتريز في القانون ومفتش رئيسي للشباب والرياضة

‎– مفتشة مكلفة بريادة الأعمال والتمويلات الصغرى: اربيه شيخن محمد لغظف، رئيسة مصلحة في مديرية المصادر البشرية سابقا.

‎– مفتش مكلف بالرياضة: محمد محمود الحسن الحر، مفتش شباب رئيس مصلحة في المندوبية الجهوية لولاية كيديماغا سابقا

‎– مفتش مكلف بالخدمة المدنية: محمد ولد هاشم حاصل على شهادة الماستر في القانون

‎الإدارة المركزية

‎المديرية العامة للشباب

‎– المديرة العامة المساعدة: خدجة بنت لكويري، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الاحياء

‎المديرية العامة للتشغيل

‎– المدير العام المساعد: يال آلاسان آمادو نفس المنصب سابقا.

‎مديرية سياسات التشغيل والدمج المهني

‎– المديرة: الون أحمد سالم، المديرة المساعدة في نفس المديرية سابقا

‎– المديرة المساعدة: فطمة عبد الرحمن اسويد احمد، إطار في نفس المديرية سابقا.

‎مديرية ترقية ريادة الأعمال والتمويلات الصغرى

‎– المدير: عبد الله تيام، مدير سياسات التشغيل والدمج المهني سابقا.

‎– المديرة المساعدة: حاوا كيبي، نفس المنصب سابقا.

‎مديرية اليد العاملة الأجنبية

‎– المدير: السالم مصطفى أبيه، مدير ترقية ريادة الأعمال سابقا.

‎– المدير المساعد: بحام ولد اجيون، إطار في القطاع وحاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق.

‎مديرية الخدمة المدنية

‎– المديرة المساعدة: عيشة محمد البشير الجيلي، حاصلة على ماستر في المعلوماتية.

‎مديرية الدراسات والتخطيط والتعاون

‎– المديرة المساعدة: مريم احمد باب، حاصلة على شهادة الماستر في الأنظمة الكهربائية.

‎مديرية نظم المعلومات

‎– المدير المساعد: عبد الله اوسمان ديوب، نفس المنصب سابقا.

‎مديرية الشؤون المالية

‎– المدير المساعد، الشيخ لمام محمد الحسن، نفس المنصب سابقا.

‎مديرية المصادر البشرية

‎– المدير المساعد، آلاسان آمادو داف، نفس المنصب سابقا

‎وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء

‎الأمانة العامة

‎– الأمين العام: العقيد إسحاق عبد الله محمود إبراهيم.