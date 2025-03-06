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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجلس الوزراء يعلن تعيينات جديدة

الطيب علويبواسطة

جعقد مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس اجتماعه العادي في القصر الرئاسي، وأجرى عدة تعيينات في قطاعات وزارية ووكالات إدارية مختلفة:

‎وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
‎ديوان الوزير
‎– مستشارة مكلفة بالتشغيل: ليلى مختار أمبابه، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الحوسبة
‎المفتشون:
‎– مفتش مكلف بالشباب: سيدي بوي عثمان، نفس المنصب سابقا
‎– مفتش مكلف بالتشغيل: محمد ولد المصطفى، حاصل على شهادة المتريز في القانون ومفتش رئيسي للشباب والرياضة
‎– مفتشة مكلفة بريادة الأعمال والتمويلات الصغرى: اربيه شيخن محمد لغظف، رئيسة مصلحة في مديرية المصادر البشرية سابقا.
‎– مفتش مكلف بالرياضة: محمد محمود الحسن الحر، مفتش شباب رئيس مصلحة في المندوبية الجهوية لولاية كيديماغا سابقا
‎– مفتش مكلف بالخدمة المدنية: محمد ولد هاشم حاصل على شهادة الماستر في القانون
‎الإدارة المركزية
‎المديرية العامة للشباب
‎– المديرة العامة المساعدة: خدجة بنت لكويري، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم الاحياء
‎المديرية العامة للتشغيل
‎– المدير العام المساعد: يال آلاسان آمادو نفس المنصب سابقا.
‎مديرية سياسات التشغيل والدمج المهني
‎– المديرة: الون أحمد سالم، المديرة المساعدة في نفس المديرية سابقا
‎– المديرة المساعدة: فطمة عبد الرحمن اسويد احمد، إطار في نفس المديرية سابقا.
‎مديرية ترقية ريادة الأعمال والتمويلات الصغرى
‎– المدير: عبد الله تيام، مدير سياسات التشغيل والدمج المهني سابقا.
‎– المديرة المساعدة: حاوا كيبي، نفس المنصب سابقا.
‎مديرية اليد العاملة الأجنبية
‎– المدير: السالم مصطفى أبيه، مدير ترقية ريادة الأعمال سابقا.
‎– المدير المساعد: بحام ولد اجيون، إطار في القطاع وحاصل على شهادة الماستر في المحاسبة والتدقيق.
‎مديرية الخدمة المدنية
‎– المديرة المساعدة: عيشة محمد البشير الجيلي، حاصلة على ماستر في المعلوماتية.
‎مديرية الدراسات والتخطيط والتعاون
‎– المديرة المساعدة: مريم احمد باب، حاصلة على شهادة الماستر في الأنظمة الكهربائية.
‎مديرية نظم المعلومات
‎– المدير المساعد: عبد الله اوسمان ديوب، نفس المنصب سابقا.
‎مديرية الشؤون المالية
‎– المدير المساعد، الشيخ لمام محمد الحسن، نفس المنصب سابقا.
‎مديرية المصادر البشرية
‎– المدير المساعد، آلاسان آمادو داف، نفس المنصب سابقا
‎وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء
‎الأمانة العامة
‎– الأمين العام: العقيد إسحاق عبد الله محمود إبراهيم.

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