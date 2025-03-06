صادق مجلس الوزراء الموريتاني أثناء انعقاده اليوم الخميس على قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة تقارب 10 مليار أوقية قديمة ( 954.300.000 أوقية جديدة) لمشروع يخص قطاع التنمية الحيوانية.



ووقعت موريتانيا اتفاقية القرض بتاريخ 28 يناير 2025 مع الصندوق الإفريقي للتنمية، وصادق عليها المجلس اليوم لتدخل حيز التنفيذ، وهي مخصصة لتمويل برنامج التنمية الشاملة لشعب التنمية الحيوانية في منطقة آوكار. ( برنامج آوكار المرحلة الأولي)



ويستفيد من التمويل البالغ زهاء 10 مليارات أوقية، حسب بيان مجلس الوزارء، قديمة 434618 مستفيد، منهم 100440 مستفيد مباشر، بينما يستفيد منه بشكل غير مباشر 334178 شخص.



وتهدف المرحلة الأولى من برنامج آوكار حسب البيان إلى تعزيز الأمن الغذائي وإسهام قطاع التنمية الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من جهة، وجعل وسائل العيش المرتبطة بالتنمية الحيوانية أكثر استدامة وتكيفا مع التغيرات المناخية من جهة أخرى. حسب البيان.



وتشمل المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية قبل تمويل برنامج التنمية في آوكار عشرين عملية لالتزامات مالية صافية بقيمة 422 مليون دولار (قرابة 16 مليار أوقية قديمة) لموريتانيا.