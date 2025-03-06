أمر القاضي المشرف على تصفية ممتلكات الشيخ الرضى ومكتبه التجاري، بصرف مليار وخمسمائة وعشرين مليون أوقية قديمة للدائنين، ما يعادل نسبة 3,664% من إجمالي الديون.

ووفق نص القرار القضائي، يوزع المبلغ على الدائنين بنسبة متساوية، بحيث يحصل كل منهم على 3,664% من قيمة دينه.

يأتي هذا التوزيع بعد استلام ثلاثة أقساط من المكافأة التي أقرها مجلس إدارة الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، بموجب عقد المقاولة الموقع مع الشركة الهندية.

ووفق قرار القاضي، تم تحويل 45% من هذه الأقساط إلى حسابات التصفية.

وأوضح القاضي أن 45% من أسهم الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، المملوكة لعلي الرضى، أصبحت خاضعة للتصفية منذ فتح المسطرة ضده بقرار المحكمة عام 2020، حتى سداد جميع الديون المستحقة.