اجتمع وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك اليوم الأربعاء مع منسقي أشغال الطرق قيد الإنجاز ومسؤولي شركات التنفيذ، لبحث تسريع وتيرة العمل.

وناقش الاجتماع الذي يأتي في “إطار المتابعة المستمرة لتقدم الأشغال في المشاريع التابعة للقطاع”؛ آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الطرقية.

وارتكز على “البحث عن آليات فعالة لتسريع وتيرة العمل وضمان الالتزام بالآجال المحددة”.

وتطرق الاجتماع حسب وزارة النقل إلى “التحديات التي تواجه بعض الورشات، وتم اقتراح حلول عملية لتجاوز العقبات، شملت تعزيز الموارد البشرية واللوجستية وتحسين آليات المتابعة والتقييم”.

وشدد الوزير على ضرورة “تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، مع مراعاة الجودة والسلامة”.

وتفقد الوزير نهاية فبراير المنصرم المقاطع الطرقية قيد الإنشاء في ولاية كيدي ماغه، وقال خلال تفقده إنه “لاحظ تأخرا كبيرا في تقدم الأشغال في أربعة مقاطع طرقية في ولاية سيلبابي”