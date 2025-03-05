توفي اليوم الأربعاء، الصحفي الموريتاني محمد يحيى ولد محمد سالم، إثر عارض صحّي مفاجئ ألمّ به، وفق ما أعلنت شبكة الرؤية الإعلامية التي عمل محررا رئيسياً بها.



واشتغل الراحل الراحل، بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية بجامعة دمشق، بالكتابة والتدريس والبحث العلمي وكتابة المحتوى والترجمة حسب الشبكة التي عمل بها الفقيد.



ونعت الشبكة في المرحوم ثقافته الواسعة التي عرف بها في الوسط الثقافي، وانشغاله الدائم بالقراءة والاطلاع على شتى المجالات المعرفية.



وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور الفقيد بعد إعلان خبر رحيله، مع الكثير من الثناء على أخلاقه والإشادة بمستواه العلمي والثقافي والمهني.



وتتقدم شبكة صحراء ميديا بهذه المناسبة الأليمة لشبكة الرؤية وزملاء المرحوم وكافة الناشطين في المجال الإعلامي والثقافي في البلد بخالص العزاء في فقد المرحوم.