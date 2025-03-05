دشن مركز استطباب الأم و الطفل بنواكشوط، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات خاصة بجراحة الأطفال، مؤهلة لتكون “بالمستوى العالمي،” حسب رئيس قسم جراحة الأطفال بالمركز.

وموّلت تجهيزات غرفة العمليات منظمة “قطار الابتسامة” التي أشاد ممثّلها “بالعمل البناء والمثمر مع شركائهم في موريتانيا،” ممثلا في كل من وزارة الصحة و الجمعية الموريتانية لجراحة الأطفال.

وأعرب رئيس قسم جراحة الأطفال يعقوب ولد محمد الصغير عن شكر المنظمة لتزويد الغرفة بكل المعدات والأجهزة الطبية الضرورية لتكون بالمستوى العالمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية.

ويتقاطع تمويل المنظمة للغرفة مع أهداف قطاع الصحة الموريتاني في تقريب الخدمات الصحية خاصة المتخصصة منها، حسب مدير الطب الاستشفائي بوزارة الصحة حميده ولد مادي.

وتعرّف منظمة قطار الابتسامة عن نفسها أنها مؤسسة خيرية دولية للأطفال، توفّر التدريب الأساسي للجراحين والمهنيين الطبيين في العالم النامي بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.