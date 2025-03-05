بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الأربعاء، تسجيل الحجاج المتأهلين في قرعة الحج لهذا العام، وذلك بعد تحديد الأماكن المخصصة للمتأهلين من الداخل ونظرائهم من نواكشوط.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن عملية التسجيل تنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 عند نهاية الدوام، بالنسبة للائحة الرئيسية.

أما اللائحة التكميلية فقد تقرر تسجيل من تأهل منها ابتداء من يوم الأربعاء 12 مارس حتى الجمعة 14 مارس 2025 عند نهاية الدوام.

وأضافت أنه يمكن لجميع المتأهلين في قرعة الحج من الولايات الداخلية، التسجيل في معهد ابن عباس، أما المتأهلين بالقرعة في العاصمة نواكشوط، فيمكنهم التسجيل في مقرات الإدارات الجهوية للشؤون الإسلامية في ولايات انواكشوط حيث يتم تسجيل حجاج كل ولاية في مقر الإدارة الجهوية التي يتبعون لها.