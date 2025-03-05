قدم الرئيس الموريتاني”محمد ولد الشيخ الغزواني، التعزية لعشيرة الحويان الأردنية في وفاة شيخها عايش رجا الحويان، ذلك في زيارة خاصة قام بها لتقديم واجب العزاء.

واستقبل االرئيس الموريتاني جمع من الوزراء والسفراء وشيوخ العشائر، في ديوان الشيخ عبد الكريم سلامة الحويان في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان.

ووصل الرئيس الموريتاني العاصمة الأدنية في زيارة خاطفة لتقديم التعزية، بعد مشاركته في القمة العربية الطارئة التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى العاصمة نواكشوط، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء.