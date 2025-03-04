قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن الوضع الراهن في قطاع غزة حرج وحساس وهناك حاجة لتكثيف التشاور وتنسيق المواقف، مؤكدا دعم بلاده للمبادرات العربية والدولية، الهادفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وحل الدولتين ”

وقال محمد ولد الغزواني في كلمته في القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية: “إن بشاعة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير يستوجب مضاعفة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مختلف بنوده ومراحله”.

وأضاف أن هناك رفض قاطع لكل ما يشكل تهديد لأمن واستقرار الأشقاء في مصر والأردن وسوريا ولبنان، ومختلف الدول العربية .

وأكد الرئيس الموريتاني أن هناك حاجة لبذل كل الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز وجودهم في أرضهم، وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة.

وتابع : “أكدت مرارا أن القضية الفلسطينية هي قضية مظلومة شعب وحرمة مقدسات لا تقبل المساومة ولابد من العمل على حل الدولتين كشرط أساسي للسلام والامن المستدام بالمنطقة “.