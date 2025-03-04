أطلق المعهد التربوي الوطني اليوم الثلاثاء، من مدرسة جدو فال كابر بتوجنين ( منطقة الترحيل / حياة جديدة) عملية توزيع الدعامات التربوية المواكبة للدروس النسقية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث.

وحسب ما أعلنت مدير العهد الشيخ ولد سيدي عبد الله فإن “هذه الدعامات عبارة عن مجسمات ومصنفات تساعد التلاميذ (المستوى الاول والثاني ابتدائية) على القراءة والكتابة والحساب باللغتين العربية والفرنسية”.

وأضاف في منشور له، أن هذه الدعامات تشكل إجراءًا تربويا ضروريا لمساعدة التلاميذ في الابتدائية على إتقان عمليات التهجي والخط والعد .

ويعتبر إطلاق عملية توزيع الدعامات التربوية المواكبة من ولايات نواكشوط، مقدمة لعملية تعميم هذه الدعامات مستقبلا على عموم التراب الموريتاني.