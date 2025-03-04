اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد الثلاثاء الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية، وفق وكالة “رويترز”.

ويتواصل الكشف عن المزيد من تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي ستكون العنوان الأكبر للقمة العربية الطارئة التي تعقد اليوم الثلاثاء في القاهرة، بانتظار إقرارها من قبل القادة العرب.

وبحسب بنود تفصيلية للخطة التي لم تعرض بالكامل على وسائل الإعلام، فإنها ستعمل على تقليل سنوات إعادة قطاع غزة المدمّر من 5 سنوات إلى 3، عبر مراحل رئيسية تبدأ بإزالة الركام والنفايات خلال ستة أشهر.

وفي المرحلة الثانية يتم البدء بإقامة بنى تحتية في رفح وعموم المناطق الجنوبية، قبل الانتقال إلى وسط وشمال غزة.

أما المرحلة الثالثة، فسيبدأ تنفيذها عقب الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحرب، وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وستكون بمشاركة 24 شركة مصرية وعربية ودولية متخصصة.

وتتطرق الخطة المصرية إلى ما يُعرف بـ”ترتيبات اليوم التالي”، وتقترح تشكيل بعثة مساعدة على حكم القطاع تحل مكان حكومة حماس لفترة مؤقتة، غير محددة، وتتولى مسؤولية المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار.