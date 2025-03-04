أجرى الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري نذير العرباوي، استعرضا خلاله “مختلف مشاريع وبرامج التعاون المشتركة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.”

كما ناقشا حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) القضايا الإقليمية والدولية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

وعبرا عن ارتياحهما للتفاعل الإيجابي الذي يشهده التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حسب ذات المصدر.

وبحسب صفحة “مصالح الوزير الأول _ الجزائر”، فقد ناقش الطرفان، المشاريع “المتعلقة بالبنى التحتية وبتعزيز الاندماج الإقليمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.”