أعلن الرئيس الانتقالي في الغابون، بريس أوليغي نغيما، اليوم الاثنين عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أبريل المقبل.

أوليغي انغيما اختار الإعلان عن ترشحه أمام المئات من أنصاره في العاصمة ليبرفيل.

وخاطب انغيما أنصاره مشيداً بانجازات نظامه خلال الفترة الانتقالية “إذا تمكنا من تحقيق كل هذا في 18 شهرًا، تخيلوا ما يمكننا إنجازه في 7 سنوات”.

وجاء إعلان ترشح بريس كلوتير أوليغي نغيما بعد سلسلة من اللقاءات مع مكونات المجتمع المدني بدأها السبت الماضي، كما التقى قوات الدفاع والأمن، ورجال الدين، بالإضافة إلى الأكاديميين من أساتذة وباحثين وطلاب.

وكانت شائعات انتشرت في الغابون حول استقالة انغيما من الجيش، تمهيداً لترشحه للرئاسة، إلا أن الحكومة نفت تلك الشائعات.

وعن دوافع ترشحه، قال انغيما الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أغسطس 2023 إنه اتخذ قراره بعد تفكير عميق لتقديم نفسه لخدمة مواطنيه، داعيا أنصاره إلى منحه القوة والدعم للمضي قدماً وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكانت وزارة الداخلية فتحت باب الترشح للرئاسة نهاية فبراير المنصرم، وحددت آخر أجل لدفع ملفات الترشح إلى اللجنة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، 8 مارس الجاري.

وستنطلق الحملة الانتخابية في 29 مارس، وتستمر حتى 11 أبريل المقبل.

يذكر أن الغابون اعتمدت قبل أشهر دستوراً جديدًا يمنح حق الترشح للعسكر، ويحدد مدة الولاية الرئاسية ب 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يجرم من يحاول المساس بالمواد الدستورية التي تحدد عدد الولايات الرئاسية.