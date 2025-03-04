ناقشت وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة CFAO التابعة لشركة تويوتا اليابانية، مستوى تقدم دراسة الجدوى التي تجريها المجموعة، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر في نواذيبو، بسعة 50,000 متر مكعب يوميا.



حضر النقاش سفير اليابان في نواكشوط، في زيارة له هي الثانية من نوعها للوزارة في ظرف أسبوعين، وبحث مع وزيرة المياه آمال مولود “سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تدخّل القطاع،” حسب الوزارة.



وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي وصول فريق “أجنبي” لدراسة جدوى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في نواذيبو، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة البحث عن التمويلات الضرورية لتنفيذه.



قبل ذلك في يوليو 2024، أعلنت وزارة المياه الموريتانية توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات في مجال تحلية المياه، لتمويل وإقامة محطة لتحلية مياه البحر في نواكشوط بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم.



وتتبع مجموعة CFAO القائمة على دراسة جدوى مشروع المحطة لشركة تويوتا اليابانية، الرائدة في مجال تصنيع السيارات، والمتعددة الأنشطة في مجالات تكنولوجية أخرى.