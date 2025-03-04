وقعت قوات “الدعم السريع” السودانية وجماعات متحالفة معها في “تحالف السودان التأسيسي” على دستور انتقالي بديل “للوثيقة الدستورية 2019” التي يجري العمل بها في السودان حتى الآن.



ونص الدستور المعلن عنه اليوم الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي على علمانية الدولة السودانية وديمقراطيتها وتأسيسها على مبادئ الوحدة الطوعية واحترام التنوع والتعدد والمساواة.



وقسم الدستور السودان إلى ثمانية أقاليم، منحها الحق في تقرير المصير إذا لم تتحقق شروط معينة في الدستور، بينها فصل الدين عن الدولة.



وفي 22 من فبراير الماضي أعلنت القوى السياسية الحليفة للدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي عن إعلان سياسي نص على تأليف حكومة موازية للحكومة المدعومة من الجيش السوداني.



ويعيد تشكيل الحكومة الموازية والإعلان الدستوري الجديد، المخاوف القديمة من تقسيم جديد للسودان، بعد انفصال أقاليمه الجنوبية عام 2011، وتأسيس دولة جنوب السودان، بعد حرب أهلية استمرت لسنوات.



وفي الآونة الأخيرة تراجعت قوات الدعم السريع أمام الجيش السوداني في مناطق واسعة من البلاد، مع قرب دخول الحرب الأهلية عامها الثالث، قُتل فيها عشرات الآلاف ونزح أكثر 12 مليون سوداني.









