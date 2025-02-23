اختتمت أمس السبت في مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة، دورة تكوينية لصالح وكلاء التحصين العاملين في الحملة الوطنية لتحصين المواشي لسنة 2025-2024.

تنظم هذه الدورة من طرف إدارة المصالح البيطرية بالتعاون مع مشروع PRAPS، وتستهدف تدريب 50 وكيلا بيطريا، ممثلين لولايات الحوضين ولعصابه وتكانت.

وحسب بيان نشرته وزارة لتنمية الحيوانية أمس فإن هذه الدورة “ستتلوها 3 دورات مماثلة، في كل من كيهيدي وتكنت وأطار”.

وتستهدف هذه الدورات المقررة لاحقا، 140 وكيل تحصين على المستوى الوطني، من جميع الولايات.

كما تهدف إلى الرفع من القدرات الفنية للوكلاء وكذلك تصحيح الاختلالات الملاحظة من طرف المشرفين على حملات التحصين.