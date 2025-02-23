نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، في بيان “حصول قطع في أي منحة لأي طالب في الخارج”.

ووصفت الوزارة أخبار قطع المنح بأنها “مغالطات نُشرت مؤخرا”، موضحة أن الطلاب الممنوحين في الخارج مازالوا يستفيدون “من منحهم الوطنية، التي كانت تصلهم شهريا في سنة 2024، وستظل كذلك في سنة 2025”.

وأضافت أن دفع المنح ” وصل مراحله النهائية عند الوزارة المكلفة بالمالية”.

وبخصوص زيادة الممنوحين من الحاصلين على البكالوريا 2024 قالت الوزارة إن بنسبهم وصلت 63%، إذ حصل الناجحون في باكالوريا 2024 على 4213 منحة، بينما حصل الناجحون في عام 2024 على 2584 منحة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الزيادة التي وصفتها بالكبيرة “تجاوزت بفارق كبير نسبة زيادة الناجحين في الباكلوريا”، مشيرة إلى الأخيرة بلغت بلغت 49%، “وهي نسبة كبيرة” حسب قولها.