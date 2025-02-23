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نواكشوط.. افتتاح حملة للتوعية والوقاية من المخدرات

مريم المنيربواسطة

افتتحت منظمة نور القمر للتعبئة الاجتماعية، أمس السبت، الحملة وطنية للتحسيس والتوعية والوقاية من المخدرات.

وتضمن الحملة التي افتتحت في دار الشباب القديمة بنواكشوط، محاضرات للتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، وكيفية الوقاية من منها، سعيا إلى “بناء بيئة صحية خالية من هذه الآفة”.

وقال الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، سيدي محمد جدو خطري، إن هذه الحملة “ستمكن من التعريف بالأضرار الناجمة عن استخدام المنشطات وآثارها على الأفراد والمجتمعات”.

وأشار إلى أن “الوزارة تتبنى وتدعم كل الأنشطة والفعاليات التي تأتي في هذ السياق خدمة للتنمية”.

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