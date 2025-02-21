قال رئيس الفريق البرلماني بالبرلمان العربي محمد عبدالرحمن ولد الصبار، إن موقف موريتانيا كان واضحا وقاطعا بأولوية القضية الفلسطينية على أي قضية أخرى والرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف ولد الصبار خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية المنعقدة فى القاهرة أن مسودة وثيقة المؤتمر الرافضة للتهجير تمت بإجماع كل ممثلي البرلمانات العربية حيث سيتم إقرارها بشكل رسمي خلال مؤتمر الرؤساء.

وتناولت الوثيقة دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم، والوقوف ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية

وأشار ولد الصبار إلى أن طرح موضوع التهجير من أهدافه تقوية الجانب الاسرائيلي في التفاوض ولفت النظر عن الإبادة الجماعية الممنهجة التي ارتكبتها ولاتزال دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

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