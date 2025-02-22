وصل اليوم السبت إلى مطار مدينة أطار الدولي، الفوج العاشر من السياح الأوروبيين، في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي (2025).

ووصل على متن الرحلة القادمة من فرنسا، 127 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية.

ممثل شركة مطارات موريتانيا في مدينة أطار، محمد محمود ولد شيبة، أكد أن استمرار توافد هذه الرحلات يساهم في إنعاش السياحة المحلية، ويساعد في تعزيز الدورة الاقتصادية للولاية.

وكانت الرحلة الأولى للسياح الأوروبيين من أصل (12) رحلة مبرمجة، قد وصلت إلى أطار عاصمة ولاية آدرار أواخر ديسمبر المنصرم، وستصل بقيةالرحلات تباعا كل يوم سبت طيلة أسابيع الموسم السياحي.