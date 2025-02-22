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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وصول الفوج العاشر من السياح الأوروبيين إلى أطار

محمد فال فتىبواسطة
سياح فرنسيين قادمين لمدينة أطار (أرشيف)

وصل اليوم السبت إلى مطار مدينة أطار الدولي، الفوج العاشر من السياح الأوروبيين، في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي (2025).

ووصل على متن الرحلة القادمة من فرنسا، 127 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية.

ممثل شركة مطارات موريتانيا في مدينة أطار، محمد محمود ولد شيبة، أكد أن استمرار توافد هذه الرحلات يساهم في إنعاش السياحة المحلية، ويساعد في تعزيز الدورة الاقتصادية للولاية.

وكانت الرحلة الأولى للسياح الأوروبيين من أصل (12) رحلة مبرمجة، قد وصلت إلى أطار عاصمة ولاية آدرار أواخر ديسمبر المنصرم، وستصل بقيةالرحلات تباعا كل يوم سبت طيلة أسابيع الموسم السياحي.

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موري نت
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