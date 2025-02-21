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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

وزير الثقافة يبحث مع عالم آثار فرنسي التعاون في التنقيب الأثري

مريم المنيربواسطة

استقبل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد أمدو اليوم الخميس، عالم الآثار الفرنسي روبير فيرني، المتخصص في الدراسات الأثرية بموريتانيا.

وبحث الوزير مع فيرني، سبل تعزيز التعاون في مجال التنقيب الأثري وحفظ المواقع التاريخية، للمساهمة في صون وترقية التراث الموريتاني.

وشمل اللقاء الحديث عن القضايا العلمية المتعلقة بالبحث الأركيولوجي في موريتانيا، الذي بدأ قبل أسابيع من موقع آزوكي بعد توقف دام 42 سنة.

فيرني الذي يعمل في مجال الدراسات الأثرية بموريتانيا منذ خمسة عقود، قدّم لوزير الثقافة، أهم البحوث والدراسات التي أجراها حول التراث الموريتاني خلال سبعينيات القرن الماضي.

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