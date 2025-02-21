استقبل وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد أمدو اليوم الخميس، عالم الآثار الفرنسي روبير فيرني، المتخصص في الدراسات الأثرية بموريتانيا.

وبحث الوزير مع فيرني، سبل تعزيز التعاون في مجال التنقيب الأثري وحفظ المواقع التاريخية، للمساهمة في صون وترقية التراث الموريتاني.

وشمل اللقاء الحديث عن القضايا العلمية المتعلقة بالبحث الأركيولوجي في موريتانيا، الذي بدأ قبل أسابيع من موقع آزوكي بعد توقف دام 42 سنة.

فيرني الذي يعمل في مجال الدراسات الأثرية بموريتانيا منذ خمسة عقود، قدّم لوزير الثقافة، أهم البحوث والدراسات التي أجراها حول التراث الموريتاني خلال سبعينيات القرن الماضي.